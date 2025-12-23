conservatorio la nomina di trasatti

Francesco Trasatti è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Pergolesi, succedendo a Igor Giostra. Con una lunga esperienza nel campo dell’arte e della cultura, Trasatti porta una guida competente e stabile alla gestione dell’istituzione, che si appresta a proseguire il suo percorso sotto una nuova leadership. La nomina rappresenta un momento importante per il Conservatorio, volto a consolidare il suo ruolo nel panorama musicale e culturale.

Una guida sicura e appassionata, da parte di chi ha sempre vissuto di arte e di cultura. Sarà Francesco Trasatti il presidente del Cda del Conservatorio Pergolesi, alla fine del mandato di Igor Giostra che scade questo mese. Stamattina l’incontro con la stampa per l’annuncio ufficiale, la notizia era attesa da giorni, con Trasatti si erano candidati anche l’otorinolaringoiatra Simonetta Calamita e il maestro Francesco Di Rosa, già primo oboe della Scala. Trasatti è stato assessore alla cultura, apprezzatissimo proprio per la sua capacità di valorizzare ogni forma d’arte. Attore, uomo di spettacolo a tutto tondo, discreto e preparato presidente del consiglio comunale, aveva lasciato il suo ruolo per prendere le distanze dal percorso del sindaco Paolo Calcinaro con cui era partito per l’esperienza amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

