Quando pensiamo a “Tutti insieme appassionatamente”, il capolavoro del 1965 con Julie Andrews, immaginiamo una storia romantica tra montagne austriache e canzoni indimenticabili. Ma la realtà di Maria Augusta von Trapp è stata molto più complessa e drammatica di quanto Hollywood abbia mai mostrato. Maria nacque il 26 gennaio 1905 su un treno diretto a Vienna. Perse la madre a tre anni e fu abbandonata dal padre poco dopo, crescendo con uno zio con cui non riuscì mai a creare un legame affettivo. Questo vuoto emotivo l’avrebbe segnata per sempre. Inizialmente atea e socialista, Maria scoprì la religione dopo un incontro decisivo con un sacerdote gesuita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Conoscete la vera storia di Tutti insieme appassionatamente? Maria von Trapp è esistita davvero

Leggi anche: La storia di Tina Centi, la voce delle canzoni di Mary Poppins e di Tutti insieme appassionatamente

Leggi anche: Conoscete la vera storia del sorriso di Julia Roberts?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La vera storia di Babbo Natale: un incanto per grandi e piccoli al Patafisico di Palermo; La vera storia di Artem che nessuno ha mai raccontato; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Gennaio 2026.

“Tutti insieme appassionatamente” è una storia vera? Quanti Oscar ha vinto e chi erano i von Trapp - Scopri la storia vera di "Tutti insieme appassionatamente" e quanti Oscar ha vinto il film del 1965: tutti i dettagli sulle reali avventuri della famiglia von Trapp. tag24.it

E voi, conoscete la vera storia dell’albero di Natale Ebbene, proprio noi di Televisium (il nostro Elfo, lo Zio Alessandro) ve la racconteremo all’interno della sua casa a Borgo a Buggiano, domenica 21 dicembre! Orari e dettagli sono nella locandina qui - facebook.com facebook