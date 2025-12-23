Conferenza stampa Vecchi post Union Brescia Inter U23 | Partiamo con l’ambizione di formare i ragazzi ma il risultato conta

Durante la conferenza stampa post-partita tra Union Brescia e Inter U23, l’allenatore Vecchi ha commentato la gara, evidenziando l’obiettivo di sviluppare i giovani calciatori. Pur sottolineando l’importanza del risultato, ha rimarcato come la formazione dei giocatori rappresenti la priorità per il futuro. La partita si è conclusa con una sconfitta per 2-0, ma l’attenzione rimane concentrata sulla crescita del team e sui percorsi di sviluppo individuale.

Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Union Brescia Inter U23, il tecnico nerazzurro analizza la sconfitta per 2-0. Dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro l'Union Brescia, il tecnico dell'Inter U23, Stefano Vecchi, ha commentato la gara in conferenza stampa, offrendo un'analisi articolata che va oltre il risultato finale. Il ko pesa in classifica, ma l'allenatore nerazzurro ha voluto sottolineare soprattutto il percorso di crescita di un gruppo molto giovane, chiamato a confrontarsi con una categoria complessa come la Serie C. Conferenza stampa Vecchi post Union Brescia Inter U23, prestazione e limiti emersi.

