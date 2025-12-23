Dopo la finale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Napoli, analizziamo gli sviluppi della partita e le impressioni post-gara. L'incontro si è concluso con una vittoria del Napoli, lasciando comunque un senso di orgoglio e determinazione nel team bolognese. Di seguito, vengono riportate le considerazioni della squadra e le prime riflessioni sugli aspetti tecnici emersi durante la sfida.

Inter News 24 Italiano effettua un’analisi a caldo dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Napoli: una gara giocata con coraggio. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Napoli, in casa Bologna è tempo di riflessioni. In sala stampa, al termine della gara, è intervenuto Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblù, che ha commentato con lucidità e orgoglio la prestazione dei suoi uomini, sottolineando come la squadra abbia affrontato l’appuntamento con personalità, senza nulla da rimproverarsi. Il Bologna arrivava alla finale forte di un percorso importante e di una semifinale prestigiosa, nella quale aveva eliminato una vera e propria corazzata come l’ Inter, dimostrando maturità e qualità di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Italiano post Bologna Napoli: «Nessun rimpianto dopo la finale»

Gasp: 'Ndicka ci sarà, per El Aynaoui aspettiamo'; Bologna, Italiano analizza la sconfitta di Supercoppa col Napoli: Hanno meritato loro, ne usciamo a testa alta; #Spalletti: «Da Vincenzo #Italiano si possono imparare molte cose, lo consigliai anche a #DeLaurentiis» In conferenza stampa: «Fa piacere sentire la forza e la passione di John #Elkann e della famiglia per questo club. Sta a noi dare sostanza e concretezza; Conte: Siamo qui meritatamente, è un segnale.

