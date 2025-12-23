Confartigianato | Boom di esportazioni di alimenti e bevande dalla Sicilia nel 2025

Nel 2025, le esportazioni di alimenti e bevande dalla Sicilia registrano un significativo incremento, confermando il crescente interesse internazionale per il settore alimentare dell’isola. Questa fase di espansione evidenzia l’importanza del made in Sicily nel panorama globale, sottolineando la qualità e la tradizione dei prodotti locali. Un trend positivo che rafforza la posizione della regione nel mercato alimentare internazionale e apre nuove opportunità per le imprese siciliane.

Il made in Sicily dell’alimentare e delle bevande vive una fase di forte espansione tra il 2024 e il 2025. La Sicilia, che contribuisce per l’1,9 per cento all’export nazionale di alimentari e bevande, registra nei dodici mesi tra luglio 2024 e giugno 2025 esportazioni per 1,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

