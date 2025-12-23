Condannato per un tentato omicidio in Romania rintracciato a Pisa | abitava a due passi dall' Arena

A Pisa è stato catturato Josif Mihali, cittadino rumeno classe 1966, ricercato dal 2014 per tentato omicidio aggravato in Romania. L’uomo, condannato a otto anni di reclusione, era residente vicino all’Arena di Pisa. L’arresto è stato effettuato dagli agenti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile, ponendo fine a una latitanza di diversi anni.

Catturato nei giorni scorsi a Pisa dagli agenti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile un latitante rumeno Josif Mihali, classe ’66, ricercato dal 2014 per una condanna ad otto anni di reclusione per tentato omicidio aggravato.L’uomo, segnalato dalle autorità rumene e ricercato. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

