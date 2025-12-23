Condannato per l' omicidio della moglie il vignolese Cioni ottiene la grazia da Mattarella

Cioni, residente a Vignola, condannato per l'omicidio della moglie, ha ricevuto la grazia dal presidente Mattarella. Dopo aver assistito la moglie malata terminale per anni, il suo gesto ha suscitato dibattiti sulla tutela delle persone fragili e sulla giustizia. La vicenda evidenzia le complessità etiche e legali legate a situazioni di grande sofferenza familiare.

Uccise la moglie malata terminale dopo averla accudita per anni "con assoluta costanza e inesauribile dedizione". Ieri, 22 dicembre, il presidente Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Franco Cioni. Il 77enne di Vignola era stato condannato sei anni e due mesi per l'omicidio della moglie.

Uccise nel sonno la moglie malata terminale, graziato dal Presidente della Repubblica - Nell'aprile del 2021, il pensionato Franco Cioni nato nel 1948, aveva ucciso la moglie malata terminale, soffocandola nel sonno - msn.com

Tra i graziati: Franco Cioni, condannato a più di sei anni di reclusione per l'omicidio volontario della moglie; Abdelkarim Alla F. Hamad, condannato a trenta anni di reclusione per i delitti di concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazion - facebook.com facebook

