Condannato due volte per lo stesso reato | 48enne sconta 5 mesi ai domiciliari per errore

Un uomo di 48 anni di Bari ha visto revocata una condanna per droga dal Tribunale locale. La sentenza, che lo aveva già condannato e scontato in passato, è stata annullata, e l’uomo sta attualmente scontando cinque mesi di domiciliari per errore. Questa vicenda evidenzia come errori giudiziari possano influire sui diritti delle persone, anche dopo aver già scontato la pena.

E' stata revocata, dal Tribunale di Bari, una condanna per droga nei riguardi di un 48enne di Bari. L'uomo era stato già condannato prima per lo stesso reato e aveva già scontato la pena per intero. Lo riporta l'Ansa.Il 48enne, per il quale è stata disposta la scarcerazione immediata, ha scontato.

