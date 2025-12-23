Concorsi pubblici i migliori del 2026 | ottimo stipendio indeterminato e per diploma

Nel 2026, i concorsi pubblici rappresentano un’opportunità concreta per chi cerca un impiego stabile e ben retribuito. Con bandi rivolti a diplomati e laureati, questa fase offre possibilità di assunzione a tempo indeterminato in diversi settori dell’amministrazione pubblica. Un momento importante per chi desidera avviare una carriera nel settore pubblico, con garanzie di stabilità e opportunità di crescita professionale.

Il 2026 promette di essere l'anno dell'amministrazione pubblica, con bandi e concorsi in arrivo per migliaia di contribuenti. Il 2026 sarà un anno decisivo per chi sogna un impiego nella pubblica amministrazione, grazie a una serie di concorsi distribuiti su tutto il territorio. Le opportunità riguarderanno sia giovani diplomati sia laureati, con migliaia di posti disponibili in settori strategici come sicurezza, amministrazione e servizi alla collettività. Dalle Forze Armate alla Polizia, passando per Ministeri, INPS e Agenzia delle Entrate, il calendario dei bandi sarà particolarmente ricco. È il momento ideale per iniziare a pianificare un percorso professionale nel settore pubblico che possa dare un futuro stabile.

Concorso Banca d’Italia 2026 per 160 posti, diplomati e laureati: Bando - La Banca d’Italia ha indetto un nuovo concorso pubblico per 160 assunzioni a tempo indeterminato di diplomati e laureati. ticonsiglio.com

Concorsi pubblici in scadenza a dicembre 2025

Concorsi pubblici: dal 2026 cambia tutto per rientrare Superare le prove non basterà più. Con il ritorno della norma “taglia idonei”, le graduatorie saranno più corte e per molti candidati le possibilità di assunzione si ridurranno drasticamente. Leggi l’approf - facebook.com facebook

