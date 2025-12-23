concorsi pubblicati dalla regione siciliana bandi per 322 nuovi funzionari e per 832 progressioni verticali

Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, aggiunti ai due precedenti, concludono le procedure concorsuali previsti nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025 nell'ottica del rinnovo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

