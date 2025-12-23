Concorsi la Regione cerca 322 nuovi funzionari
La Regione Siciliana ha approvato nuovi concorsi pubblici per 322 posti da funzionario e ha avviato le progressioni verticali per 832 dipendenti. Questa iniziativa mira a rafforzare l’organico regionale, favorendo il miglioramento dei servizi e la crescita professionale all’interno dell’amministrazione pubblica. Le procedure sono ora in fase di avvio, offrendo opportunità di inserimento e sviluppo per i candidati interessati a lavorare nel settore pubblico regionale.
Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, aggiunti ai due precedenti, concludono le procedure.
