Concorsi la Regione cerca 322 nuovi funzionari

La Regione Siciliana ha approvato nuovi concorsi pubblici per 322 posti da funzionario e ha avviato le progressioni verticali per 832 dipendenti. Questa iniziativa mira a rafforzare l’organico regionale, favorendo il miglioramento dei servizi e la crescita professionale all’interno dell’amministrazione pubblica. Le procedure sono ora in fase di avvio, offrendo opportunità di inserimento e sviluppo per i candidati interessati a lavorare nel settore pubblico regionale.

