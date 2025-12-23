Concerto Santo Stefano il 26 12 a Roma Basilica Santa Maria Ara Coeli
Venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 11.00, nella bellissima cornice della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, torna il Concerto di Santo Stefano. Concerto ideato e diretto da Luigi Cinque, con la collaborazione di Giovanna Famulari, giunto alla sua ventottesima edizione. L’ingresso è gratuito. Scopriamo i dettagli. LE VIE DEI CANTI: GRANDE ATTESA PER IL CONCERTO DI SANTO STEFANO A ROMA. Il titolo scelto per quest’anno, Le vie dei canti, evoca il celebre libro di Bruce Chatwin. Introduce un’edizione che attraversa orizzonti sonori antichi e contemporanei, con un intreccio di voci, culture e linguaggi musicali che spaziano dal flamenco all’Iran, dalle montagne del Caucaso al canto popolare del Sud Mediterraneo, in dialogo con Monteverdi, Ligeti, John McLaughlin e lo stesso Luigi Cinque. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
