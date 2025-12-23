Concerto di Natale ' tra tradizione e modernità' della Filarmonica G Verdi di Calci

Il 4 gennaio alle 17.30, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Pisa, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Calci APS, diretta dal maestro Lorenzo Bocci, propone il concerto di Natale intitolato

Concerto di Natale al Castello di Miradolo - Il Concerto di Natale 2025 del Castello di Miradolo si terrà giovedì 25 dicembre, rinnovando una tradizione che negli anni ha saputo distinguersi per originalità e ricerca. mentelocale.it

Concerto Natale Senato 2025/ Diretta tv Rai 1 streaming: Claudio Baglioni, Orchestra e Coro Teatro San Carlo - Diretta Concerto Natale Senato 2025 tv Rai 1 e streaming video: Claudio Baglioni insieme all'Orchestra e Coro del Teatro San Carlo di Napoli ... ilsussidiario.net

Grazie di cuore per aver reso il Concerto di Natale un evento indimenticabile! L'atmosfera magica, la musica che ha scaldato i cuori e la vostra presenza calorosa hanno trasformato il pomeriggio in un vero e proprio sogno natalizio. Un ringraziamento sp - facebook.com facebook

50° #Concerto di #Natale del #Complesso #Filarmonico Lombardo a #Breno x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.