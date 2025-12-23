“Quest'edizione del Concerto di Capodanno - dichiara Enrico Gasbarra, Presidente di Eur SpA - oltre a salutare l'arrivo del nuovo anno, ha un significato speciale. Il concerto sarà, infatti, l'avvio delle celebrazioni del 90° anniversario della nascita della società (19362026) – prosegue Gasbarra - e di fatto del quartiere Eur. Il 2026 – conclude il Presidente di Eur SpA - così come unanimemente deciso dal Consiglio di amministrazione della società e dall'amministratore delegato Claudio Carserà sarà un anno ricco di eventi e celebrazioni, per raccontare “una storia lunga 90 anni” di una società che ha contribuito e che contribuisce ancora allo sviluppo di una Capitale sempre più moderna e inclusiva”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur: l'orchestra di Di Lella celebrerà il cinema italiano

Leggi anche: Gasbarra, Eur Spa: 1° gennaio concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur

Leggi anche: Il concerto di Capodanno dell'Orchestra Sinfonica di Milano (e dove acquistare i biglietti)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur.: l'orchestra di Di Lella celebrerà il cinema italiano - dichiara Enrico Gasbarra, Presidente di Eur SpA - iltempo.it