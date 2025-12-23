Con le mani ferme sul volante Trentatré ore bloccati nel traffico Così Pistoia è sempre più intasata

Pistoia si trova tra le città più colpite dal traffico, con un tempo medio di attesa di oltre 33 ore all’anno nel congestionato traffico cittadino. Secondo dati ufficiali, la nostra città si colloca al terzo posto in Toscana, 31ª in Italia e 329ª nel mondo per il tempo perso in fila. Questa situazione riflette una crescente difficoltà di mobilità che interessa molti residenti e richiede attenzione e soluzioni efficaci.

Quella che per molti pistoiesi è una sensazione che, negli ultimi mesi, è diventata una spiacevole convivenza sembra essere corroborata anche dai dati ufficiali: la nostra città è la terza in Toscana, 31° in Italia e 329° nel mondo, su un campione di 900 grandi e medie località, per il maggior numero di tempo perso in fila all'interno della propria automobile. Nel 2024, infatti, ovvero l'ultima stima disponibile e da poco pubblicata ogni pistoiese dotato di auto è stato in fila per 33 ore con un incremento del 32% rispetto all'anno precedente che, a sua volta, era cresciuto della stessa stima rispetto al 2022.

