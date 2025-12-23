Ha saputo trasformare la graphic novel in un laboratorio poetico, personale e profondo, dove, attraverso il linguaggio delle immagini e delle parole, affronta temi esistenziali e delicati. Con riflessioni che affida a personaggi fuori dal comune, ironici, contraddittori e spesso visionari. Tra questi “la bambina filosofica”, suo alter ego, al centro di una serie cult nata alla fine degli Anni 90: una piccola Cassandra contemporanea, dall’anima nichilista, punk e dadaista, le cui nuove battute taglienti – come ci ha anticipato l’autrice – vedranno presto la luce. Ma l’universo creativo di Vanna Vinci, voce tra le più autorevoli e originali del fumetto, anche a livello internazionale, è molto più vasto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con "Gatti neri, cani bianchi", Vanna Vinci torna con una graphic novel sul disagio esistenziale di una ventenne. L'intervista di Amica

Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta “GATTI NERI CANI BIANCHI” di Vanna Vinci

Leggi anche: Epstein, rilasciati 11mila nuovi file: “Trump ha volato 8 volte sul jet con lui, in un caso con una ventenne”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Marchesa Casati e i suoi fantasmi: «Una donna oltre ogni limite».

"Gatti neri cani bianchi": Vanna Vinci racconta la sua Parigi - Parigi non è solo una città: è un corpo vivo, pulsante, che accoglie e respinge, che seduce e confonde. tgcom24.mediaset.it

Cosa significa quando i baffi dei gatti diventano neri: perché cambiano colore e in quale momento della loro vita succede - Si tratta di un processo legato alla naturale presenza di melanina e solitamente non indica problemi di ... msn.com