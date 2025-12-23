Con Gatti neri cani bianchi Vanna Vinci torna con una graphic novel sul disagio esistenziale di una ventenne L' intervista di Amica
Ha saputo trasformare la graphic novel in un laboratorio poetico, personale e profondo, dove, attraverso il linguaggio delle immagini e delle parole, affronta temi esistenziali e delicati. Con riflessioni che affida a personaggi fuori dal comune, ironici, contraddittori e spesso visionari. Tra questi “la bambina filosofica”, suo alter ego, al centro di una serie cult nata alla fine degli Anni 90: una piccola Cassandra contemporanea, dall’anima nichilista, punk e dadaista, le cui nuove battute taglienti – come ci ha anticipato l’autrice – vedranno presto la luce. Ma l’universo creativo di Vanna Vinci, voce tra le più autorevoli e originali del fumetto, anche a livello internazionale, è molto più vasto. 🔗 Leggi su Amica.it
