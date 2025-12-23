Non è un memoir, né un semplice romanzo sentimentale: La protagonista è Ella: scappa "nel cuore della notte", si ritrova senza casa e senza famiglia, con un unico appiglio – un biglietto per Napoli e l'idea di una nonna sconosciuta come ultima possibilità. L'arrivo in città, però, non è salvezza immediata: dietro le mura di una villa elegante si muovono silenzi, ferite mai rimarginate, regole non dette. È qui che Ella incrocia "lui", figura intensa e ambigua, "sbagliata" e irresistibile: un legame che promette protezione e insieme rischio, desiderio e paura. Il romanzo mescola suspense e passione, con un impianto che alterna la dimensione del mistero (cosa si nasconde davvero in quella casa?) a quella emotiva (quanto può costare lasciarsi andare, quando si arriva già frantumati?) Nelle note editoriali, il libro viene presentato come una storia di dolore e rinascita, "identità e speranza", dove la caduta non è la fine ma l'inizio di una vita nuova. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: "AFTER THE FALL", PATRIZIA PELLEGRINO TRA SOSPENSE, PASSIONE E RINASCITA.

