Comuni dalla Città metropolitana 300 mila euro per le manifestazioni di Natale

La Città Metropolitana di Palermo ha annunciato un finanziamento di 300 mila euro destinato alle manifestazioni natalizie. Questa misura mira a sostenere le iniziative culturali e le tradizioni locali durante il periodo delle festività, rafforzando l’impegno del territorio nel promuovere eventi di valore sociale e culturale per le comunità comunali.

La Città Metropolitana di Palermo rafforza il proprio impegno a sostegno delle iniziative culturali e delle tradizioni locali del territorio con un nuovo e significativo stanziamento dedicato al periodo natalizio. Con la Deliberazione del 17 novembre 2025, infatti, il Consiglio Metropolitano ha.

