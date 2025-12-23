Comune la classifica dei redditi Racca è ancora la Paperona Sala si piazza al secondo posto Subito dopo Palmeri e Conte

Il Comune di Milano pubblica la classifica dei redditi dei suoi rappresentanti. Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e consigliere comunale della Lega, si conferma come la più ricca. Al secondo posto, si colloca Giuseppe Sala, seguito da Palmeri e Conte. Questa graduatoria offre uno sguardo trasparente sulla situazione economica dei principali protagonisti dell’amministrazione cittadina, contribuendo a un’informazione chiara e rispettosa.

Mingoia La Paperon de' Paperoni di Palazzo Marino è ancora una volta lei, Annarosa Racca, consigliera comunale della Lega nonché presidente di Federfarma Lombardia. Nella Dichiarazione 2025 riferita ai redditi del 2024 – pubblicata ieri sul sito Internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" – la lumbard indica un reddito imponibile di 759.474 euro, in diminuzione rispetto ai tre anni precedenti (780.244 euro nel 2024, 952.982 euro nel 2023 e 824.239 euro nel 2022). Al secondo posto della classifica dei politici più ricchi si piazza il sindaco Giuseppe Sala, che quest'anno ha dichiarato al fisco un reddito imponibile di 556.

