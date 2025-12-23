Tempo di lettura: 2 minuti Un bando del Comune di Napoli concede agevolazioni a favore di piccole imprese e microimprese, ma esclude due Municipalità: la prima (Chiaia Posillipo San Ferdinando) e la quinta (Vomero Arenella). La decisione però suscita qualche contrarietà. La procedura è gestita dal Servizio Politiche a sostegno del lavoro. Applica un decreto del ministro delle attività produttive, riguardante “interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano”. Con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, sono previste agevolazioni finanziarie per sostenere processi di consolidamento e di innovazione di imprese già costituite (2,5 milioni), oppure per la creazione di nuove aziende (1,5 milioni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Napoli, bando esclude da aiuti le imprese di Vomero e Chiaia. È polemica: “Va corretto”

