Comune 2025 il bilancio di sindaco e giunta | Turismo e riqualificazione del centro al top

Il Comune di 2025 presenta il bilancio di fine anno, evidenziando i risultati raggiunti nel 2025 e le prospettive per il 2026. Tra le priorità dell’amministrazione figurano il potenziamento del turismo e la riqualificazione del centro storico. Per il prossimo anno sono previste iniziative come gli asili estivi e la creazione di un museo dedicato al Moby Prince nella chiesa degli Olandesi, mentre i traguardi del 2025 sono stati riassunti in una speciale classifica.

Dalle novità previste per il 2026 tra cui la sperimentazione degli asili estivi e la volontà di creare un museo del Moby Prince all'interno della chiesa degli Olandesi fino agli obiettivi raggiunti dall'amministrazione durante il 2025 racchiusi in una speciale classifica. Il sindaco Luca Salvetti.

Cesenatico, la Giunta chiude il 2025. Il sindaco Gozzoli: “Un anno di lavoro intenso” - Nella mattinata di oggi – martedì 23 dicembre – la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2025 dopo che il 18 dicembre ... corriereromagna.it

Monza chiude il 2025: c'è una doppia svolta in Comune, ecco di cosa si tratta - 2028 del Comune di Monza e avvio della ricerca del nuovo Direttore Generale ... monza-news.it

Ieri abbiamo presentato le linee di bilancio per il Comune di Cascina. L'occasione per ripercorrere cinque anni di mandato e anche di guardare al futuro. E nella prima parte del 2026 è previsto l'avvio dei lavori per la costruzione della nuova farmacia comunal - facebook.com facebook

Bilancio del Comune, Lepore: “Servizi garantiti senza aumentare tariffe né tasse” x.com

