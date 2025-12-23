Completate barriere sicurezza | il cavalcavia di Bozzano torna nella disponibilità dei cittadini

Il cavalcavia di Bozzano a Brindisi è stato riaperto alla circolazione dopo il completamento delle barriere di sicurezza su una delle due corsie. Questa operazione ha permesso di riaprire anche il percorso pedonale, superando i ritardi causati dal maltempo nelle scorse settimane. L’intervento garantisce ora maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni, ripristinando pienamente la funzionalità del ponte nel rispetto delle norme di tutela.

BRINDISI - Con il completamento delle barriere di sicurezza su una delle due corsie del cavalcavia del rione Bozzano è stato definitivamente aperto il camminamento e superati quindi i ritardi accumulati in queste settimane e provocati dal maltempo.Com'è noto, sono state collocate barriere di.

