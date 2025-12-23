Compiamo i nostri primi 25 anni a favore del territorio

Dal 2000, la Fondazione per la Comunità di Monza e Brianza si impegna a favorire il benessere del territorio. In 25 anni, ha promosso iniziative di filantropia, cultura del dono e crescita della società civile, sostenendo progetti e realtà locali. Questo percorso testimonia un impegno costante volto a rafforzare il tessuto sociale e a valorizzare il patrimonio comunitario della zona.

La Fondazione per la Comunità di Monza e Brianza compie i suoi primi 25 anni. L’atto ufficiale che ha segnato la sua nascita riporta la data del 18 dicembre 2000 e contiene la volontà di contribuire a promuovere filantropia, cultura del dono e sviluppo della società civile. La spinta arrivava da Fondazione Cariplo, come ricorda il vicepresidente Luigi Losa (fra i referenti della prima ora insieme a Perfranco Bertazzini e Giulio Fumagalli) che in quegli anni era impegnata a favorire la nascita di fondazioni provinciali autonome sul modello delle Community Foundations americane. "Monza – ricorda Losa – non era ancora Provincia, ma aveva tutte le carte in regola per diventarlo e Fondazione Cariplo fu fra i primi ad accorgersene". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Compiamo i nostri primi 25 anni a favore del territorio" Leggi anche: “Gli Amici del Melograno“. In festa per i primi 25 anni Leggi anche: Alle “Giubbe Rosse” di Firenze si chiudono i primi 25 anni del Movimento Empatista Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Compiamo i nostri primi 25 anni a favore del territorio. "Compiamo i nostri primi 25 anni a favore del territorio" - L’atto ufficiale che ha segnato la sua nascita riporta la data del 18 dicembre 2000 e contiene la volontà di contribuire a ... ilgiorno.it Nasce la nuova Governance degli ambiti della Protezione civile Ecco i nostri U17, gli altri parlano noi facciamo i fatti... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.