Como maxi traffico di merce contraffatta | sequestro milionario della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato oltre 30.000 articoli falsi, interrompendo un traffico illecito dal valore di milioni di euro. L’operazione ha portato al blocco di un vasto giro di merce contraffatta, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrasto alla produzione e alla vendita di prodotti illegali nel territorio comasco.

Oltre 30mila articoli falsi bloccati nel Comasco. La Guardia di Finanza di Como ha smascherato e interrotto un maxi giro illecito dal valore milionario, basato sulla produzione e commercializzazione di oltre 30mila articoli contraffatti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati borse, foulard, cinture, scarpe e accessori recanti i marchi di Hermès, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior, Lanvin, Christian Louboutin e Jacquemus. Denaro contante nascosto e auto di lusso sequestrate. Durante le perquisizioni, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 620mila euro in contanti, tra cui 47 banconote da 500 euro e 147 banconote da 200 euro.

