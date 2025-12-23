Como a Lecce senza 4 giocatori Fabregas e il suo vice | ecco chi ci sarà in panchina

Per la sfida di Lecce, il Como si presenta con diverse assenze, tra cui quattro giocatori e il vice allenatore, a causa di emergenze in attacco e nello staff tecnico. La squadra lombarda sarà impegnata nella diciassettesima giornata di Serie A, dopo le trasferte a Milano contro Inter e Roma, affrontando i giallorossi in una trasferta complessa. Questi cambiamenti influenzeranno la strategia e la formazione a disposizione di Inzaghi.

Emergenza in attacco, ma non solo, per l'allenatore dei lariani: decimato anche lo staff tecnico per la trasferta di Lecce La diciassettesima giornata del campionato di Serie A, vedrà il Como affrontare la terza trasferta consecutiva dopo quella di Milano contro l' Inter e Roma, per affrontare i giallorossi. In queste ultime due sfide, i lariani hanno collezionato zero punti e diversi giocatori infortunati, o in dubbio, per la sfida del 'Via del Mare' contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it Oltre ai lungodegenti Alvaro Morata e Assane Diao, per quest'ultimo niente Coppa d'Africa, sono in dubbio anche Caqueret e Addai.

