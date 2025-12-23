Commento al Vangelo di oggi 23 dicembre 2025 | Lc 1,57-66

Il passo del Vangelo di oggi, Luca 1,57-66, ci invita a riflettere sui momenti di attesa e di gioia, come quelli vissuti dalla famiglia di Zaccaria e Elisabetta. In questa giornata, prendiamoci il tempo per ascoltare e meditare sulla Parola, lasciandola entrare nel nostro cuore e accompagnarci nelle nostre quotidianità con semplicità e sincerità.

Meditiamo il Vangelo del 23 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Che sarà mai questo bambino?» Martedì della quarta settimana di Avvento Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,57-66 In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e

Lc 1,57-66 Commento al vangelo di martedì 23 dicembre 2025

[COMMENTO AL VANGELO] di Lc 1,57-66 - Feria propria del 23 dicembre La nascita di Giovanni Battista avviene in un clima di sorpresa. Tutti si aspettavano che quel bambino seguisse la normalità delle tradizioni, che - facebook.com facebook

