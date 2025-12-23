Marco Mengoni ha infatti deciso di debuttare nel genere natalizio con il singolo “Coming Home”, un brano inedito cantato interamente in inglese. Mengoni ha collaborato con il cantautore statunitense Matt Simons. Il risultato è una traccia che fonde l’eleganza vocale di Marco con le sonorità della black music, creando un’atmosfera calda ma profondamente venata di malinconia. La canzone è stata lanciata ufficialmente come esclusiva su Amazon Music, trovando però subito spazio nelle programmazioni radiofoniche di tutta Europa. L’anteprima del brano è arrivata durante le tappe finali del suo trionfale tour europeo, conclusosi il 10 dicembre 2025 al Palacio Vistalegre di Madrid. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Coming Home, la prima canzone di Natale di Marco Mengoni è un inno alla nostalgia

Leggi anche: Marco Mengoni firma la sua prima canzone di Natale in inglese: “Coming Home (Amazon Music Original)”

Leggi anche: Testo, significato e traduzione di Coming Home, Marco Mengoni scrive la sua canzone di Natale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Coming Home”, la prima canzone di Natale di Marco Mengoni in inglese; Marco Mengoni – Coming Home; a Coming Home di Marco Mengoni. Ascoltalo tra i DiscoToday; Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno.

Testo, significato e traduzione di Coming Home, Marco Mengoni scrive la sua canzone di Natale - Marco Mengoni pubblica la sua prima canzone natalizia in inglese, Coming Home, con Matt Simons, tra soul, nostalgia e spirito delle feste ... fanpage.it