Come un regalo | Maurizio Lastrico torna al Politeama Genovese tra risate dialetto e poesia

Maurizio Lastrico torna al Politeama Genovese con il suo spettacolo “Come un regalo”. L’appuntamento di Capodanno, previsto il 31 dicembre e proseguito dal 2 al 5 gennaio, rappresenta un’occasione per apprezzare l’ironia e la poesia del suo dialetto. Un evento che unisce comicità e tradizione, offrendo al pubblico momenti di riflessione e leggerezza in un contesto culturale di rilievo.

Torna il tradizionale appuntamento di Capodanno con Maurizio Lastrico al Politeama Genovese: mercoledì 31 dicembre (alle 19:30 e alle 22:30) e poi ancora da venerdì 2 a lunedì 5 gennaio, l'amatissimo comico genovese porta in scena "Come un regalo".Nelle parole dello stesso Lastrico: «Ho scritto.

Capodanno 2026 al Politeama con Lastrico: Come un regalo - Maurizio Lastrico torna al Teatro Politeama Genovese con lo spettacolo Come un regalo, in scena mercoledì 31 dicembre 2025 e dal 2 al 5 gennaio 2026 (il 31 dicembre alle 19. mentelocale.it

Capodanno con Maurizio Lastrico: al Politeama in scena “Come un regalo” - Dopo il successo dello spettacolo Sul Lastrico, Maurizio Lastrico torna nella sua città con Come un regalo, in scena al teatro Politeama Genovese il 31 dicembre (con doppio spettacolo) e dal 2 ... msn.com

