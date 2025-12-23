Come muoversi a Roma la vigilia a Natale e a Capodanno I trasporti durante le feste

Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre - Il 24, 25 e 26 dicembre 2025, Vigilia, Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus a Roma ... fanpage.it

Roma, Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante: piano viabilità, strade chiuse e varchi dal 24 al 28 dicembre - Natale e chiusura Porte Sante: scattano divieti di sosta e possibili chiusure vicino San Pietro e nelle aree di Santa Maria Maggiore, Laterano e San Paolo. ilquotidianodellazio.it

ROMA-VITERBO: GLI ORARI PER NATALE 2025 Ecco come muoversi con la Roma-Civita Castellana-Viterbo nel corso delle festività di quest’anno. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/12/orari-natale-roma-viterbo.html - facebook.com facebook

Trasporti pubblici da Natale al 6 gennaio, come muoversi: tre linee Free, 27 linee potenziate e abbonamento a 10 euro x.com

