Come le città femministe rendono gli spazi urbani davvero per tutti
Le città femministe pongono l'accento sull'inclusione e sull'equità negli spazi urbani. Riconoscere che gli ambienti cittadini spesso non rispondono alle esigenze di tutti è il primo passo per migliorare la qualità di vita di ogni persona. Questo approccio mira a rendere le città più accessibili, sicure e accoglienti, considerando le diverse esigenze di cittadini di ogni genere, età e condizione sociale.
"Molti pensano che le città siano già per tutti, ma non è così". Parlare di città femministe significa considerare e cercare di risolvere il problema di come lo spazio urbano discrimini i bisogni di determinate persone, soprattutto le donne ma non solo."Lo spazio urbano riflette i corpi, i tempi. 🔗 Leggi su Today.it
