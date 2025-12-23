Come le città femministe rendono gli spazi urbani davvero per tutti

Le città femministe pongono l'accento sull'inclusione e sull'equità negli spazi urbani. Riconoscere che gli ambienti cittadini spesso non rispondono alle esigenze di tutti è il primo passo per migliorare la qualità di vita di ogni persona. Questo approccio mira a rendere le città più accessibili, sicure e accoglienti, considerando le diverse esigenze di cittadini di ogni genere, età e condizione sociale.

