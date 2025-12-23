Scopri come vivere appieno la magia delle festività nell’Empolese Valdelsa, tra mercatini, musei aperti e presepi da ammirare. Un’occasione per rallentare e immergersi nell’atmosfera natalizia, tra passeggiate tra le bancarelle e momenti di convivialità. Dalla Vigilia a Santo Stefano, l’area offre numerose proposte per rendere speciale questo periodo, tra cultura, tradizione e relax.

EMPOLESE VALDELSA Che sia la corsa agli ultimi regali o un’occasione per rallentare, uscire a godersi l’atmosfera delle feste, sono diverse le proposte nell’Empolese Valdelsa, tra la Vigilia e Santo Stefano: mercatini da attraversare con un bicchiere di vin brulè in mano, musei aperti, presepi da scoprire, merende conviviali. A Empoli, quella di domani è la giornata perfetta per un ultimo giro tra gli stand dell’artigianato. Saranno aperti anche domani i mercatini natalizi in piazza della Vittoria e in piazza Farinata degli Uberti (9.30-19:45) nell’ambito della rassegna "Empoli Città del Natale", che si prenderà una pausa con le attrazioni chiuse solo il giorno di Natale per poi ripartire a Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come godersi la magia delle feste. Musei aperti, presepi e mercatini. La mappa delle numerose proposte

Leggi anche: La Magia dei Presepi Anima Jesi: un Itinerario d'arte e tradizione nel cuore delle feste

Leggi anche: Torna anche quest’anno a Veroli la magia delle feste con l’organizzazione dei Mercatini di Natale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Come godersi la magia delle feste. Musei aperti, presepi e mercatini. La mappa delle numerose proposte; Vacanze di Natale e Capodanno a Milano; Cosa fare martedì 23 dicembre 2025 a Parigi e in Île-de-France: le migliori attività da non perdere.

Come godersi la magia delle feste. Musei aperti, presepi e mercatini. La mappa delle numerose proposte - Da Empoli alla Valdelsa, passando per il Valdarno, tante occasioni per vivere a pieno l’atmosfera natalizia. lanazione.it