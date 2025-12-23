Come godersi la magia delle feste Musei aperti presepi e mercatini La mappa delle numerose proposte
Scopri come vivere appieno la magia delle festività nell’Empolese Valdelsa, tra mercatini, musei aperti e presepi da ammirare. Un’occasione per rallentare e immergersi nell’atmosfera natalizia, tra passeggiate tra le bancarelle e momenti di convivialità. Dalla Vigilia a Santo Stefano, l’area offre numerose proposte per rendere speciale questo periodo, tra cultura, tradizione e relax.
EMPOLESE VALDELSA Che sia la corsa agli ultimi regali o un’occasione per rallentare, uscire a godersi l’atmosfera delle feste, sono diverse le proposte nell’Empolese Valdelsa, tra la Vigilia e Santo Stefano: mercatini da attraversare con un bicchiere di vin brulè in mano, musei aperti, presepi da scoprire, merende conviviali. A Empoli, quella di domani è la giornata perfetta per un ultimo giro tra gli stand dell’artigianato. Saranno aperti anche domani i mercatini natalizi in piazza della Vittoria e in piazza Farinata degli Uberti (9.30-19:45) nell’ambito della rassegna "Empoli Città del Natale", che si prenderà una pausa con le attrazioni chiuse solo il giorno di Natale per poi ripartire a Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
