Come funziona il Fondo anti usura e chi può accedervi

Può capitare che un’impresa o una famiglia possa ritrovarsi improvvisamente in difficoltà economica a causa dell’aumento dei costi, per il calo di fatturato o per la riduzione del credito bancario. In tali circostanze c’è quindi il rischio di ricorrere a prestiti usurai ovvero finanziamenti che applicano tassi di interesse illegali perché troppo alti. Proprio per evitare che ciò accada, lo Stato Italiano ha istituito uno strumento specifico che è il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Ma come funziona esattamente e chi può accedervi precisamente? Cos’è il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Potenziare il Fondo anti-usura per salvare le piccole imprese - Il numero fa una certa impressione e dovrebbe suscitare, in chi di dovere, più di una preoccupazione: sono quasi 118mila le imprese nel nostro Paese che si trovano a rischio usura. ilgiornale.it

Fondo antiusura, domande in crescita. Marrone: «Segnale che il sistema funziona» - «Combattere l’usura significa combattere le mafie» Il Fondo regionale antiusura non solo tiene, ma accelera. msn.com