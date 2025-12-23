Combinata nordica l’Italia illuminata dal figliol prodigo Samuel Costa Lotta serrata per il secondo pettorale olimpico

La combinata nordica italiana benedice il ritorno in azione di Samuel Costa, che dopo essersi preso un anno di riflessione è tornato sui propri passi, riguadagnandosi il ruolo di luce guida del movimento azzurro. In realtà, il trentatreenne sudtirolese aveva deciso di smettere, ma il suo si è rivelato un semplice inverno di transizione. L’equivalente dei quaranta giorni passati nel Deserto della Giudea da parte di chi venne messo alla prova, pur restando fermo nel suo ruolo. I due piazzamenti a ridosso della top-10 conseguiti a Ramsau illuminano il primo scorcio della stagione dei combinatisti, per il resto alquanto opaco, seppur con un’eccezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

