Colpo in casa tre malviventi armati minacciano una famiglia
Tre malviventi armati si sono introdotti in un appartamento di Sant’Agata de’ Goti, forzando un infisso. Minacciando i presenti, hanno cercato di ottenere oggetti di valore dalla famiglia, composta da tre persone. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per accertare la dinamica e garantire la sicurezza.
Tempo di lettura: < 1 minuto Tre malviventi forzando probabilmente un infisso, si sono introdotti in un appartamento di Sant’Agata de’ Goti ed hanno minacciato i componenti di una famiglia composto da tre persone per farsi consegnare oggetti di valore. Il fatto è accaduto attorno alle 19. Il trio di incursori era armato con pistole che più tardi si riveleranno come giocattoli. Questo però i componenti il nucleo familiare non potevano saperlo e, dunque, impauriti hanno indicato dove poter arraffare cose di valore. Il terzetto ha quindi portato a termine il colpo in pochissimi minuti e si è quindi dileguato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
