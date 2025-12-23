Colpo allo Spazio Pantani Ladro preso con 270 euro

Un individuo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare circa 270 euro dallo Spazio Pantani, il museo dedicato al celebre ciclista. L'episodio, avvenuto recentemente, ha coinvolto un ladro solitario che si è introdotto nel luogo con l'intento di commettere il furto. La pronta intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare il soggetto e recuperare parte del denaro sottratto.

Un ladro solitario ha preso di mira lo Spazio Pantani, il museo multimediale dove sono raccolti i cimeli ed i trofei del grande campione di ciclismo. Siamo nell'ex magazzino merci della stazione ferroviaria di Cesenatico, in via Cecchini a due passi dal centro storico del borgo di pescatori. Qui domenica mattina alle 5.45 è suonato l'allarme e la responsabile del museo, Serena Boschetti, nipote del "Pirata", è stata letteralmente buttata giù dal letto dalla telefonata che l'avvisava di una possibile intrusione. La donna ha chiamato subito i carabinieri ed una volante è intervenuta tempestivamente, riuscendo a fermare il responsabile del furto.

