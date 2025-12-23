Colpo al supermercato Deruta caccia ai rapinatori

Domenica sera a Deruta si è verificata una rapina in un supermercato, durante la quale i malviventi, coperti da cappucci, hanno esploso due colpi di pistola in aria. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle indagini e nella ricerca dei responsabili. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, mentre proseguono le attività per identificare e arrestare i soggetti coinvolti.

È caccia ai rapinatori che domenica sera hanno preso di mira un supermercato a Deruta, entrando nell'esercizio commerciale con i cappucci in testa ed esplodendo due colpi di pistola in aria. Con tutta probabilità, dai primi riscontri sui bossoli rinvenuti e repertati, si è trattato di una scacciacani che è stata sufficiente a creare il panico nel supermercato con all'interno ancora numerosi clienti. Secondo quanto ricostruito, i due, con il capo coperto dal cappuccio della felpa, sono entrati e si sono avventati verso una cassa che si trova in prossimità dell'uscita. Con la minaccia dell'arma e dopo aver sparato, si sarebbero fatti aprire il cassetto del registratore di cassa per arraffare i contanti presenti.

Rapina al supermercato: esplosi colpi di pistola. Banditi in fuga con l’incasso - Due banditi a volto coperto e armati di una pistola, probabilmente una scacciacani, hanno compiuto una rapina all’interno di un supermercato di Deruta, dove hanno anche esploso alcuni colpi in aria pe ... umbria24.it

