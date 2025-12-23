Coloni israeliani assaltano un pastore palestinese e gli uccidono le pecore | cinque arresti – Il video
Non si fermano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Un gruppo di estremisti provenienti dall’avamposto di Susya ha attaccato nella notte tra lunedì e martedì la casa e gli animali di un pastore palestinese a Samu, a sud di Hebron. Video dell’agguato circolati online mostrano diversi uomini dare l’assalto alla casa dell’uomo, identificato dai media israeliani come Mahmoud Dramin, e infierire poi soprattutto sulle sue pecore, prima spaventate e poi uccise. Altri fotogrammi circolati online le mostrano riverse nel sangue. Anche altri residenti della zona (palestinesi) sarebbero stati presi di mira. 🔗 Leggi su Open.online
