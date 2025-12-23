Collevario senz’acqua | Preavviso inadeguato disagi per chi lavora

A Collevario, l’interruzione dell’acqua fino alle 16 ha causato notevoli disagi, especialmente durante il periodo natalizio. La comunicazione di preavviso è risultata insufficiente, rendendo difficile per i negozi e i clienti adattarsi alla situazione. Nonostante gli sforzi per gestire il problema con mezzi temporanei, l’effetto su attività e servizi è stato rilevante, evidenziando l’importanza di una pianificazione più accurata per eventuali future interruzioni.

Collevario senz'acqua fino alle 16. Ci siamo dovuti adeguare con mezzi di fortuna, i clienti ci sono venuti incontro, ma soprattutto nei giorni sotto Natale lavorativamente è stato un disagio significativo. Diversi condòmini del quartiere e attività come barbieri, parrucchiere ed estetiste raccontano che ieri, dalla mattina e con pochissimo e, in alcune situazioni, casuale preavviso, non hanno trovato l'acqua aprendo i rubinetti. L' Apm stava effettuando una riparazione tra le vie Quasimodo e Cecchi. Marilaura Luchetti, parrucchiera, racconta di aver saputo "dello stop tramite un passaparola venerdì sera.

