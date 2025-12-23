Collescipoli ' Borghi più belli d' Italia' Guido Verdecchia attacca | L' esclusione un’umiliazione per Terni Ora è indispensabile conoscere i verbali sull’incuria
La recente esclusione di Collescipoli dall’elenco dei 'Borghi più belli d’Italia' ha suscitato reazioni nella comunità locale. Guido Verdecchia, rappresentante di Terni, ha espresso il suo disappunto sottolineando l’importanza di conoscere i verbali relativi all’incuria. Questa decisione solleva interrogativi sulla gestione e sulla valorizzazione del territorio, richiedendo un’analisi approfondita per comprendere le motivazioni e le eventuali azioni correttive.
"La notizia è purtroppo ufficiale ed è arrivata direttamente dalle colonne di Repubblica: Collescipoli non è tra i nuovi borghi ammessi nel club dei 'Borghi più belli d’Italia'. Mentre altre sette località festeggiano oggi un traguardo prestigioso, Terni incassa una bocciatura sonora che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
