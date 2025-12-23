Colle | finalmente il mattatoio Si è svolta l’inaugurazione dopo l’attesa riqualificazione
Domenica a Colle è stata inaugurata ufficialmente la riqualificazione del mattatoio intercomunale, realizzata dall’Azienda Speciale Multiservizi in collaborazione con il comune. L’intervento ha interessato gli spazi dedicati alla filiera produttiva locale, migliorandone le condizioni e la funzionalità. L’evento segna un passo importante per il rilancio delle attività produttive nel territorio, consolidando un servizio essenziale per le comunità coinvolte.
Domenica l’Azienda Speciale Multiservizi, insieme al comune di Colle, ha tagliato il nastro al mattatoio intercomunale dopo un importante intervento di riqualificazione degli spazi dedicati alla filiera produttiva locale. Un appuntamento significativo, pensato come momento pubblico di apertura e condivisione, che ha consentito ai presenti di visitare i nuovi ambienti e di approfondire il valore di un’infrastruttura considerata dalla stessa amministrazione comunale e dall’Asm come strategica per il territorio. L’inaugurazione ha rappresentato l’occasione per raccontare un progetto che nasce da una visione chiara, sostenuta da investimenti mirati e da una collaborazione istituzionale concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
