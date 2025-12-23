Coima acquisisce un edificio in centro a Milano per riqualificarlo

Coima ha acquisito un immobile in via Paleocapa 7, nel centro di Milano, con l’intento di avviare interventi di riqualificazione. L’obiettivo è valorizzare l’edificio attraverso interventi di miglioramento e sostenibilità, contribuendo al rinnovamento urbano dell’area. Questa operazione rientra nella strategia di Coima di investire in immobili di qualità nel cuore della città, promuovendo un uso più efficace e moderno degli spazi.

Coima ha annunciato l'acquisizione di un immobile a uso direzionale in via Paleocapa 7 a Milano, con l'obiettivo di riqualificarlo. L'operazione è stata perfezionata tramite Coima Esg City Impact Fund, lo stesso fondo dietro la costruzione del Villaggio olimpico. Riqualificazione in chiave. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Milano, incendio in un palazzo in centro: edificio evacuato Leggi anche: Inchiesta urbanistica Milano, Mangia (Coima): “Sereni ma a operatori servono certezze” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Palazzo Verospi: concluso il progetto di valorizzazione nel centro di Roma - Palazzo Verospi torna protagonista nel centro di Roma grazie al progetto di valorizzazione completato da COIMA SGR, nel rispetto della storia e dell’identità dell’edificio. guidafinestra.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.