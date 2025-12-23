Codacons Agcom e Garante della Privacy intervengono sul caso Signorini
Codacons e Assourt hanno chiesto alla Procura di Milano di verificare se c'è qualche anomalia nell'organizzazione dei casting, dopo che è scoppiato il caso Signorini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Così Ranucci, sul caso Garante della privacy, sembra riportare coi piedi per terra ciò che resta della sinistra
Leggi anche: Privacy e Intelligenza Artificiale: il Garante interviene sul caso LinkedIn
Super ZES siciliana, De Luca: “Stop alle lobby e regole uguali e automatiche per tutti: investire in Sicilia conviene davvero”; Barcellona, Azione punta sulla valorizzazione del borgo e della Piazza di Calderà; Finanziaria, 24 milioni per energia solidale e rimozione dei rifiuti sulle strade. Schifani e Colianni: «Norme per una Sicilia più sostenibile e decorosa; Milazzo, domenica 4 gennaio il “Bomba day” per il disinnesco della bomba ritrovata a San Paolino.
Caso Corona-Signorini, esposto Codacons a procura, Agcom e Garante Privacy - L'associazione dei consumatori: "Accertare violazione norme in materia di mass media e possibili illeciti di natura penale" ... msn.com
Il Codacons allarga il caso Signorini: esposto per casting opachi e abuso di potere nei reality - Signorini alla Procura, Agcom e Garante Privacy: casting opachi nei reality, asimmetria di potere e possibili ipotesi ... fanpage.it
Meta AI su WhatsApp: Codacons presenta esposto ad Antitrust e Garante Privacy - L'introduzione dell'intelligenza artificiale "Meta AI" all'interno dell'app di messaggistica WhatsApp finisce nel mirino del Codacons, che ha deciso di passare all'azione presentando un esposto ... hwupgrade.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.