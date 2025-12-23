Cocaina hashish armi modificate e banconote false | arrestato un 26enne

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia, con l’accusa di falsificazione di moneta, detenzione di droga per lo spaccio, armi modificate e munizioni illegali. Le attività investigative hanno portato al suo fermo, evidenziando un quadro di illegalità che coinvolge più reati. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità, contribuendo alla sicurezza del territorio.

Arrestato dai carabinieri un 26enne italiano, residente in provincia, accusato di falsificazione di moneta, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e detenzione illegale di arma modificata e munizioni.L'operazione è partita in via San Leonardo: il passo svelto, il fare guardingo e il pacco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

