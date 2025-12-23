Claudio Guerrini tra la conduzione de Il Vitti su Rai1 e il nuovo libro

Roma, 23 dic. (askanews) – Quello che si sta per concludere, per il conduttore Claudio Guerrini, è un anno ricco di soddisfazioni da un punto di vista professionale. Oggi, martedì 23 dicembre, in seconda serata su Rai1, andrà in onda “I Vitti”. Di recente, inoltre, è uscito per PiEmme il libro Ti cercherò per sempre. A proposito del suo ritorno su Rai1, Claudio Guerrini dichiara: “La riconferma alla conduzione de ‘Il Vitti’, la serata di premiazione dedicata all’immensa Monica nazionale, è stata una delle più belle notizie di questo 2025. Con la mia collega Angela Tuccia abbiamo premiato artisti straordinari, da Loretta Goggi, che si è commossa nel rivedersi in una sua storica imitazione della Vitti, a Enrico Montesano, che ha ricordato di aver condiviso un set con Monica in un film di Mario Monicelli, da Iva Zanicchi, che ha fatto uno dei suoi irresistibili show prendendomi in giro dal primo all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

