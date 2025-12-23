Una donna di 73 anni, affetta da cancro, è stata vittima di una rapina mentre prelevava al bancomat a Bologna. Un uomo, di origini marocchine, si è avvicinato e, dopo averle afferrato i polsi, le ha sottratto i soldi. L’episodio si è verificato in un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

La donna, malata di cancro, stava prelevando a un bancomat a Bologna, quando è stata aggredita da un marocchino: le ha afferrato i polsi e portato via i contanti. L’uomo è stato poi arrestato mentre stava acquistando una dose di droga. Ha afferrato un’anziana donna ai polsi e poi le ha rubato i soldi che la vittima aveva appena prelevato allo sportello del bancomat. La squadra mobile della questura di Bologna ha arrestato un ventisettenne marocchino che, lo scorso 19 novembre, ha rapinato una malata oncologica di 73 anni. L’aggressione è avvenuta in via Cairoli, a Bologna, e, dopo alcune settimane di indagini, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il presunto responsabile e identificarlo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Clandestino deruba una settantatreenne per il crack

