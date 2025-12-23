Cittadella per il progetto incarico diretto a una realtà di rilievo internazionale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione comunale ha predisposto un affidamento diretto per incaricare una «realtà di rilievo internazionale» (parole del sindaco Katia Tarasconi) in merito a uno studio di fattibilità sulla superficie di piazza Cittadella. L’annuncio è arrivato durante il tradizionale incontro di fine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Progetto europeo Padrion, anche Piacenza tra le realtà partner al meeting internazionale in Grecia

Leggi anche: Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: “Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cittadella, per il progetto incarico diretto a una realtà «di rilievo internazionale» - L’annuncio di Tarasconi: «Si occuperà del progetto di fattibilità per la superficie della piazza» ... ilpiacenza.it

Piazza Cittadella, Tarasconi “Affidamento diretto per il progetto di superficie” - Piazza Cittadella al centro del tradizionale incontro tra palazzo Mercanti e la stampa piacentina. piacenzasera.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.