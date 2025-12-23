Citroën C4 WRC la socia di Séb Loeb

La Citroën C4 WRC, partner di Sébastien Loeb nel rally, è un esempio di ingegneria orientata al controllo. Dal motore aspirato ai differenziali attivi, ogni elemento è stato ottimizzato per garantire stabilità, precisione e affidabilità nelle competizioni più impegnative. Un veicolo progettato per offrire prestazioni consistenti e un rapporto di guida prevedibile, grazie a scelte tecniche mirate e a un design evoluto.

La Citroën C4 WRC è stata una vettura profondamente "ingegnerizzata attorno al controllo". Ogni scelta tecnica, dal motore aspirato ai differenziali attivi, dall'aerodinamica evoluta alla rigidezza strutturale, era finalizzata a creare un mezzo stabile, preciso e ripetibile. Più che una vettura estrema, la C4 WRC è stata una vettura intelligente. La Citroën C4 WRC rappresenta .

