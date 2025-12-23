Cisterna d’olio esce di strada autista accusa un malore
Barberino Tavarnelle (Firenze), 23 dicembre 2025 – Una cisterna contenente un carico di olio è uscita di strada in via Tignano nel comune di Barberino Tavarnelle. L'autista ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale. Il mezzo stava affrontando l'ultima rampa in salita prima di arrivare a Tignano, ma nel fare la curva il pesante mezzo è slittato all'indietro e solo per poco non ha rischiato di cadere della vallata. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa e la polizia dell'Unione comunale del Chianti fiorentino. Momentaneamente la strada che da San Donato porta a Tignano e da Tavarnelle in direzione Tignano è stata chiusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
