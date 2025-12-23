Cisgiordania la storia della famiglia della giovane cristiana in carcere

A Ramallah, in Cisgiordania, una famiglia cristiana si avvicina al Natale affrontando la difficile realtà di avere una giovane figlia in carcere. La loro storia riflette le sfide quotidiane di molte famiglie in questa regione, tra speranza e resilienza. Un racconto che mette in luce il valore della solidarietà e della fede in un contesto complesso e spesso difficile.

A Ramallah, città palestinese della Cisgiordania, la storia di una famiglia cristiana che si prepara a ricevere il Natale con una figlia in carcere. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.

