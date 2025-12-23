Cisgiordania coloni israeliani irrompono in una fattoria picchiano a morte le pecore e feriscono i contadini
In Cisgiordania, si sono verificati nuovi scontri tra coloni israeliani e abitanti locali. Un gruppo di coloni ha fatto irruzione in una fattoria, provocando danni e ferendo alcuni contadini. Durante l’incidente, sono state uccise alcune pecore e altre persone sono rimaste ferite. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni persistenti nella regione, con conseguenze sulla sicurezza e sulla vita quotidiana delle comunità coinvolte.
Nuova incursione dei coloni in Cisgiordania: tre palestinesi feriti, animali uccisi e case devastate. Cresce l’ondata di violenze e intimidazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
