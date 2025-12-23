Cisgiordania coloni israeliani irrompono in una fattoria picchiano a morte le pecore e feriscono i contadini

In Cisgiordania, si sono verificati nuovi scontri tra coloni israeliani e abitanti locali. Un gruppo di coloni ha fatto irruzione in una fattoria, provocando danni e ferendo alcuni contadini. Durante l’incidente, sono state uccise alcune pecore e altre persone sono rimaste ferite. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni persistenti nella regione, con conseguenze sulla sicurezza e sulla vita quotidiana delle comunità coinvolte.

Israele continua a espandersi in Cisgiordania - Il governo ha approvato la creazione di 19 nuove colonie, con l'obiettivo di riprendersi le zone da cui si era ritirato nel 2005 ... ilpost.it

Perché la Cisgiordania è diventata centrale nelle strategie di Israele - Il Parlamento di Tel Aviv ha riconosciuto 19 nuovi insediamenti considerati illegali dal diritto internazionale. tg24.sky.it

Il governo israeliano ha approvato altre 19 colonie in Cisgiordania. Colonie che, per il diritto internazionale, rimangono illegali, come ha stabilito la Corte internazionale di giustizia. Israele è in mano ai ministri estremisti che portano avanti il processo di anness - facebook.com facebook

Sono almeno 54 i bambini palestinesi uccisi dalle forze di difesa israeliane (IDF) e dai coloni nella Cisgiordania Occupata e a Gerusalemme Est nel corso del 2025. A fornire il dato è un nuovo report di “Defense for Children International Palestine” (DCIP) intit x.com

